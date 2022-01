Atalanta, nessun nuovo positivo: la partita con la Lazio si gioca

22-01-2022 10:28

L’Atalanta questa mattina è partita per Roma dove disputerà la gara contro la Lazio. Il giro di tamponi non ha rilevato nessun nuovo positivo tra gli orobici, che ieri avevano rinviato la partenza proprio in attesa dei nuovi controlli. Al momento, sono sette gli assenti per il covid, numero non sufficiente per attivare il nuovo protocollo e chiedere dunque il rinvio della gara.

La partita contro la squadra di Sarri, per gli uomini di Gasperini, è in programma questa sera all’Olimpico. Di sicuro sarà una Atalanta rimaneggiata quella che scenderà in campo, ma pronta a dare battaglia.

