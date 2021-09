Atalanta, nessuna sorpresa nella lista Champions

Come le altre italiane, anche l’Atalanta ha provveduto a fornire la lista per la prossima Champions League. Presenti nell’elenco tutti gli ultimi acquisti del mercato estivo e il lungodegente Hateboer, inserito anche se indisponibile ancora per diverso tempo.

Di seguito la lista completa.

Portieri: Musso, Sportiello, Rossi.

Difensori: Demiral, Djimsiti, Toloi, Palomino, Lovato, Gosens, Pezzella, Maehle, Hateboer, Zappacosta, Scalvini.

Centrocampisti: De Roon, Koopmeiners, Freuler, Pasalic, Malinovskyi, Pessina, Miranchuk.

Attaccanti: Ilicic, Zapata, Muriel, Piccoli.

OMNISPORT | 03-09-2021 12:16