Atalanta, Percassi fa il punto sul mercato

03-08-2022 13:53

“Come sempre nel calcio ci sono tante operazioni e finché non si finalizzano non si possono annunciare. Qualcosa nelle prossime ore, tuttavia, dovrebbe succedere”.

L’amministratore delegato dell’Atalanta Luca Percassi è intervenuto a margine della presentazione di una nuova partnership con Vedrai, azienda che cura l’elaborazione dei dati tramite l’intelligenza artificiale, parlando delle varie situazioni di mercato che coinvolgono gli orobici.

“Pinamonti? Un bel giocatore, ma l’Atalanta ha diversi attaccanti, da Miranchuk e Pasalic fino a Zapata e Muriel. Vediamo cosa succederà, ma bisogna sempre tenere in considerazione la profondità della rosa. Lookman? È sganciato dall’operazione Miranchuk. Si può dire che stiamo cercando di potenziare la squadra, abbiamo fatto grandi investimenti negli ultimi mesi, non solo su Demiral ed Ederson, ma anche su Boga, un giocatore fortemente desiderato anche da altre big. Siamo molto contenti inoltre per i risultati che arrivano dai ragazzi del settore giovanile, per citare due nomi Scalvini e Okoli”.

In merito all’addio a Josip Ilicic, invece, Percassi commenta con meno distacco emotivo: “È un giocatore che per l’Atlanta ha fatto tantissimo, cricevendo altrettanto. Ma a volte le storie possono finire: con grande franchezza, forse si è capito che era arrivato il momento di intraprendere strade diverse nel rispetto delle storie e dei rapporti reciproci. Questa è la situazione. Josip è un ragazzo a cui vogliamo un gran bene”.

