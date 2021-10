Atalanta, Percassi: "Squadra più competitiva di sempre"

L’Atalanta cresce stagione dopo stagione e il progetto è sempre più ambizioso. Gli orobici sono ormai ospiti fissi della Champions League e la voglia di fare bene e ottenere risultati importanti, non manca alla proprietà. Lo sa bene l’amministratore delegato nerazzurro Luca Percassi che, ai microfoni dell’Eco di Bergamo, ha rilasciato un’interessante intervista.

L’Ad si è soffermato sull’inizio di stagione dei neroazzurri: “Posso dire che la squadra ha mostrato la sua identità, il bilancio ad oggi è positivo. Ci è rimasta indigesta la sconfitta casalinga contro il Milan, certamente gli errori individuali hanno pesato ai fini del risultato finale”.

Questi gli obiettivi per la stagione appena iniziata: “Prima centriamo la salvezza, poi vedremo ci guarderemo intorno. Europa? Lavoriamo per centrarla nuovamente, sarebbe per noi un altro grande traguardo, come la conquista di un trofeo e per Europa intendo qualsiasi. Siamo all’inizio del campionato e son fiducioso, perchè la squadra ha ben figurato contro le milanesi. Quello che posso dire che prendiamo gol che si potrebbero evitare”.

Infine Percassi pone l’accento sul problema di questo inizio campionato, ovvero gli infortuni: “Sicuramente dobbiamo ricordarci che mister Gasperini ha potuto lavorare con tutta la squadra al completo solo 20 giorni prima del campionato, è senz’altro una novità per noi la tegola degli infortunati, ma abbiamo una rosa completa e competitiva e il nostro allenatore saprà fronteggiare anche questo handicap”.

OMNISPORT | 11-10-2021 11:30