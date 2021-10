Atalanta, Pessina fuori 2 mesi: confermata la lesione al flessore

Brutta notizia in casa Atalanta. Gli esami a cui si è sottoposto Matteo Pessina, infortunatosi nell’ultimo match contro il Milan, hanno evidenziato una lesione al flessore: secondo quanto riportato da Sky, il centrocampista brianzolo rimarrà ai box per circa 2 mesi facendo slittare il suo rientro a disposizione attorno a dicembre.

Una pesante defezione all’interno del sistema tattico di Gian Piero Gasperini, sotto i cui dettami il classe 1997 è diventato ormai un titolare inamovibile a maggior ragione dopo l’addio a Bergamo da parte di Gomez.

Una crescita davvero significativa quella dell’ex Verona, tanto da meritarsi la chiamata in Nazionale per la campagna trionfale di Euro 2020 dove, con il numero 12 sulla schiena, ha contribuito al successo azzurro siglando due goal: uno nella fase a gironi contro il Galles e uno agli ottavi contro l’Austria.

Per questo motivo, il suo stop rappresenta una notizia tutt’altro che positiva anche per Roberto Mancini, il quale si troverà costretto a fare a meno di Pessina in vista della semifinale di Nations League contro la Spagna. Al suo posto è stato convocato Dimarco.

Prima dell’infortunio, il numero 32 orobico aveva già collezionato 7 presenze ufficiali, segnando il goal partita nel match di Champions contro lo Young Boys.

OMNISPORT | 05-10-2021 20:06