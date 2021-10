Atalanta, Pessina: "Ottavi di Champions alla portata"

23-10-2021 16:39

Ai microfoni di Sky Sport, Matteo Pessina ha commentato la sconfitta rimediata in Champions contro lo United: “Sicuramente soffri di più a guardarla da fuori che a giocarla in campo. I miei compagni hanno giocato una partita spettacolare contro una squadra forte come il Manchester United, che dalla sua aveva uno stadio intero che la spingeva. Siamo in corsa per qualificarci agli ottavi di Champions League e saranno decisive le prossime partite”.

Sulle sue condizioni fisiche, Pessina ha dichiarato: “L’Atalanta è il mio primo pensiero. Ho avuto questo infortunio, capita. Per fortuna non si tratta di niente di grave – spiega il centrocampista, fermo per una lesione di secondo grado al flessore della coscia destra – sono passati 20 giorni, spero di rientrare il primo possibile: sto già iniziando a correre e spero non manchi tanto”.

