Atalanta, pronto un colpo da Champions per l'attacco

28-07-2022 18:27

L’incertezza attorno al futuro di Duvan Zapata e soprattutto Luis Muriel – accostato nelle ultime ore alla Juventus, ancora in cerca di un’alternativa di alto livello a Dusan Vlahovic – ha spinto il Direttore Sportivo dell’Atalanta Tony D’Amico a cercare di rinforzare l’organico.

Nelle scorse settimane si è parlato tanto di Andrea Pinamonti come possibile prima punta da mettere al servizio di Gian Piero Gasperini. La Dea insiste per l’italiano scuola Inter, ma l’Inter continua a chiedere più soldi. Nel frattempo però si sono alzate prepotentenebte le quotazioni per la seconda punta del Lipsia Ademola Lookman, in procinto di trasferirsi a Bergamo.

Protagonista la scorsa stagione in Premier e Conference League con la maglia del Leicester City, Lookman ha giocato 42 partite nell’annata trascorsa in prestito con le Foxes, realizzando 8 gol e 6 assist.

Secondo Sky Sport che riporta la notizia, Lookman si trasferirà a Bergamo a titolo definitivo, con i nerazzurri che verseranno nelle casse del club inglese 15 milioni bonus compresi.

Gasperini avrà dunque a disposizione per la prossima stagione un giocatore pronto per i grandi palcoscenici: Lookman fa dello strappo e della velocità la sua arma migliore. Lui e Jeremy Boga possono rivelarsi due frecce imprendibili per i difensori di tutta la Serie A. E l’Atalanta con loro potrà puntare con rinnovata convinzione all’Europa che conta.

