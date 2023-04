Pagelle di Atalanta-Roma 3-1: Abraham è un disastro, male Rui Patricio e Dybala spaventa

Top e flop dela partita Atalanta-Roma 3-1, valevole per la 31esima giornata della serie A 2022-2023: l'Atalanta ferma la corsa della squadra di Mourinho, malissimo Abraham e Rui Patricio

24-04-2023 22:45

La sconfitta potrebbe non essere la notizia peggiore della Roma. La squadra di José Mourinho si arrende sul campo dell’Atalanta e accorcia ancora di più il gruppone per la qualificazione Champions League. I giallorossi sono apparsi stanchi dopo gli impegni di Europa League ma la notizia peggiore è quella relativa a Paulo Dybala, uscito malconcio dalla sfida di Bergamo e che potrebbe essere a rischio anche in vista del big match di sabato contro il Milan.

Atalanta-Roma: il commento della partita

L’avvio di gara è all’insegna della prudenza. Nessuna delle due squadre sembra voler prendere il dominio del gioco e ad aspettano entrambe la prima mossa avversaria dando vita ad una gara piuttosto bloccata nei primi minuti. Il match è intenso ma le due squadre riescono a costruire fino alla trequarti e di occasioni nei primi 16 non se ne vedono. Il primo tiro della Roma verso la porta avversaria è una conclusione di Abraham che però non crea grossi problemi a Sportiello. I giallorossi sembrano più intraprendenti in questa fase e ci provano con una doppia conclusione di Zalewski. La gara però si sblocca a sorpresa grazie a Zapata che lavora un pallone sulla fascia sinistra, mette dentro un cross per Pasalic che trova un bellissimo sinistro al volo su cui non può nulla Rui Patricio. La reazione della Roma arriva nel recupero del primo tempo grazie ad una bella iniziativa di Solbakken.

La squadra di Mourinho prova ad alzare l’intensità offensiva ad inizio secondo tempo con Abraham che ci prova con un colpo di testa che finisce a lato della porta di Sportiello. La Roma spinge ma senza creare grandi occasioni, mentre l’Atalanta si affida ai pericoli che Zapata semina nella metà campo avversaria. Sono le imprecisioni dei giallorossi ad aprire gli spazi nei quali si inserisce spesso un Zapata che sembra in grandi condizioni. Mourinho prova a cambiare tutto con quattro cambi ma l’occasione dell’Atalanta capita ancora sul mancino di Passalic che però stavolta non va a bersaglio. Al 74’ arriva la rete del raddoppio: calcio d’angolo e deviazione del neo entrato Palomino, sulla ribattuta il più veloce è Toloi che spedisce in porta e a poco serve il tentativo disperato di Llorente. L’ingresso di Dybala dà brio all’azione romanista che però non riesce a scardinare il bunker nerazzurro. La Roma però non molla e all’83’ la riapre con Pellegrini che si inserisce sul suggerimento di Belotti: sinistro imprendibile per Sportiello. La speranza del pareggio però dura meno di un secondo: erroraccio di Rui Patricio che esce male e lascia la palla a Koopmeiners che trova il gol del 3-1. I giallorossi non si fermano con Pellegrini che trova il palo.

Le pagelle dell’Atalanta

Sportiello 6 : non è chiamato a grandi interventi, nessuna colpa in occasione del gol di Pellegrini. Toloi 6.5 : in difesa gioca la solita partita fatta di grande concretezza e solidità e poi la impreziosisce con il gol del raddoppio. Dijmsiti 6 : partita solida del difensore albanese, la Roma serve poco Abraham e lui fa buona guardia. Dal 73’ Palomino 6.5: entra e riesce subito a mettere lo zampino nel gol del raddoppio Scalvini 7 : partita monumentale per il difensore dell’Atalanta e uno dei grandi giovani emergenti del nostro campionato. Da un suo recupero nasce il gol di Pasalic. Zappacosta 6 : la Roma fa fatica a scendere con continuità sulle fasce ma lui fa buona guardia mettendo a frutto la sua esperienza. De Roon 6 : l’uomo d’ordine di Gasperini risponde ancora una volta presente, soffre nel primo tempo l’esuberanza atletica degli avversari ma con il passare dei minuti cresce. Ederson 6.5 : centrocampista di qualità e di gamba che Gasperini prova a usare come un grimaldello per mettere in difficoltà la difesa della Roma, sempre molto solida. Dal 96′ Soppy sv Maehle 5.5 : sulla sua fascia di competenza non riesce mai a spingere con continuità, si limita al compito in difesa. Dall’82’ Demiral sv Koopmeiners 6.5 : meno brillante rispetto ad altre occasione ma ha una capacità unica nel riuscire a cambiare fronte ad un’azione. Pasalic 6.5 : non è nelle migliori condizioni fisiche possibili ma quando ha l’opportunità mette in mostra un talento che in pochi posseggono. Dall’82’ Hojlund sv Zapata 6.5 : prestazione sontuosa quella dell’attaccante colombiano che non trova il gol ma tiene in ansia la difesa giallorossa con la sua fisicità. Dal 96′ Muriel sv Gasperini (all.) 6.5 : gara gagliarda della sua Atalanta che gioca una partita molto solida mettendo a frutto tutte le debolezze mostrate dalla Roma.



Le pagelle della Roma

Rui Patricio 5 : non ha colpa in occasione dei primi due gol avversari, ma quando la Roma la riapre con Pellegrini è lui a togliere ogni speranza.

: non ha colpa in occasione dei primi due gol avversari, ma quando la Roma la riapre con Pellegrini è lui a togliere ogni speranza. Mancini 6 : nel primo tempo prende un colpo alla testa che sembra condizionare la sua partita. Ma è il migliore della difesa giallorossa. Dal 64’ Dybala 6 : entra in campo e cambia la partita. Si fa male dopo un fallo di Palomino.

: nel primo tempo prende un colpo alla testa che sembra condizionare la sua partita. Ma è il migliore della difesa giallorossa. Dal 64’ : entra in campo e cambia la partita. Si fa male dopo un fallo di Palomino. Ibañez 5 : prestazione da dimenticare per il giocatore brasiliano che riesce a sbagliare praticamente tutto.

: prestazione da dimenticare per il giocatore brasiliano che riesce a sbagliare praticamente tutto. Llorente 5.5 : parte bene nel primo tempo, dà solidità alla difesa con interventi puntuali ma nella ripresa soffre da morire contro Zapata. Esce per infortunio.

: parte bene nel primo tempo, dà solidità alla difesa con interventi puntuali ma nella ripresa soffre da morire contro Zapata. Esce per infortunio. Celik 5.5 : la Roma non riesce proprio a spingere sulla fascia destra, sembra far grande fatica a cucire il gioco con il centrocampo.

: la Roma non riesce proprio a spingere sulla fascia destra, sembra far grande fatica a cucire il gioco con il centrocampo. Cristante 5.5 : non riesce a prendere il controllo della mediana come in altre circostanze, anche lui sembra pagare la stanchezza.

: non riesce a prendere il controllo della mediana come in altre circostanze, anche lui sembra pagare la stanchezza. Bove 5.5 : inizia bene il match facendosi subito vedere al centro del gioco, finisce per pagare molto la fisicità del centrocampo avversaria. Dal 64’ Matic : non riesce a incidere

: inizia bene il match facendosi subito vedere al centro del gioco, finisce per pagare molto la fisicità del centrocampo avversaria. Dal 64’ : non riesce a incidere Zalewski 6 : decisamente meno brillante rispetto ad altre occasione. Nel primo tempo è lui ad arrivare alla conclusione un paio di volte ma non riesce a rifornire l’attacco come servirebbe. Dal 64’ Spinazzola 6 : prova a dare energia

: decisamente meno brillante rispetto ad altre occasione. Nel primo tempo è lui ad arrivare alla conclusione un paio di volte ma non riesce a rifornire l’attacco come servirebbe. Dal 64’ : prova a dare energia Pellegrini 6 : partita abulica la sua, dà la sensazione di poter fare di più e solo il gol gli permette di arrivare alla sofferenza.

: partita abulica la sua, dà la sensazione di poter fare di più e solo il gol gli permette di arrivare alla sofferenza. Solbakken 5 : l’impegno c’è, la voglia pure ma manca tutto il resto. La sua è una partita di grande generosità ma anche di tanti errori. Dal 64’ El Shaarawy sv

: l’impegno c’è, la voglia pure ma manca tutto il resto. La sua è una partita di grande generosità ma anche di tanti errori. Dal 64’ Abraham 5 : altra prestazione da dimenticare, va bene il digiuno dal gol ma contro l’Atalanta è lui a regalare la palla del vantaggio ai lombardi. Dall’81’ Belotti 6 : innesca Pellegrini per il gol del 2-1.

: altra prestazione da dimenticare, va bene il digiuno dal gol ma contro l’Atalanta è lui a regalare la palla del vantaggio ai lombardi. Dall’81’ : innesca Pellegrini per il gol del 2-1. Mourinho (all.) 5.5: stavolta anche il portoghese deve prendersi le sue responsabilità. Roma stanca dopo l’Europa League ma anche troppi errori collettivi e individuali.

La pagella dell’arbitro

Massimiliano Irrati: Il primo episodio delicato arriva intorno al 25’ quando su un contrasto tra Ederson e Pellegrini, ad avere la peggio è il giocatore della Roma che viene colpito da un colpo al volto. Ma il contatto sembra casuale. Altro episodio contestato al minuto 33 quando Toloi sembra colpire Abraham lanciato verso la porta. Per Irrati è solo calcio d’angolo. Nei minuti finali giallo a Palomino per un intervento su Dybala che poteva costargli anche qualcosa in più. Voto 5.5

Il nostro super TOP

Duvan Zapata: l’attaccante colombiano sta migliorando gara dopo gara alla ricerca della migliore condizione. Non segna nessuno dei tre gol dell’Atalanta ma mette in crisi la difesa giallorossa.

Il nostro super FLOP

Tammy Abraham: l’attaccante inglese continua a vivere una stagione molto complicata. In attacco non riesce mai a essere in anticipo sui tempi, stavolta commette anche una clamorosa ingenuità che regala il vantaggio agli avversari.

