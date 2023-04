Mourinho, lite e parolacce con tecnico Feyenoord e Cassano punge ancora

Dopo-partita burrascoso all'Olimpico con lo Special One scatenato contro il suo collega olandese

Con Mourinho le partite non finiscono mai al 90′. E neanche al 120′ come giovedì scorso con i supplementari di Roma-Feyenoord. Il tecnico portoghese si è reso protagonista di un altro siparietto dopo il successo dell’Olimpico che proietta i giallorossi in semifinale di Europa League e se l’è presa con il tecnico del club olandese subito dopo il 4-1 in campo.

Mourinho, tensione in campo e fuori in Roma-Feyenoord

Già durante la partita c’erano state parecchie scintille – con Mancini protagonista di un battibecco con Gimenez (poi espulso) e il vice di Mourinho Foti cacciato dal terreno di gioco per un placcaggio sconsiderato dello stesso attaccante del Feyenoord – poi il resto è successo dopo il fischio finale dell’arbitro Taylor.

Mourinho attacca l’allenatore del Feyenoord

Lo Special One infatti è stato ripreso appena dopo il triplice fischio prendersela con l’allenatore del Feyenoord Arne Slot nel tunnel degli spogliatoi. Slot gli ha negato la stretta di mano, Mou lo ha ricorso gridandogli “Respect!”. E poi quella frase, ripetuta più volte: “Vai a vedere il Napoli, ora “Guardi il Napoli ma dovresti guardare noi. Se questo è il tuo gioco, dovresti andare a casa in fretta. Guardi Napoli e Manchester City ma dovresti guardare noi, sei una me…”.

Mourinho ha reagito alla provocazione di Slot

Nel video pubblicato dai media olandesi si sente anche un’altra voce, presumibilmente di un membro dello staff di del portoghese, urlare a Slot: “4-1, a casa!”.Mourinho ha voluto rispondere così alle parole di Slot, che in conferenza alla vigilia aveva dichiarato: “Rispetto la Roma, ottengono risultati con il loro gioco, ma preferisco guardare Manchester City e Napoli. Sono onesto su questo”. Lo stesso Mourinho ha confermato di aver espresso quei concetti: “Gli ho solo detto di guardare la Roma invece che il Napoli e il Manchester City, perché non ha studiato abbastanza bene la Roma”. Non è passata inosservata anche una battuta su Cassano quando il giornalista collegato dall’Olimpico in diretta tv gli chiede: “C’è uno studio pieno di opinionisti e campioni che vuole farti delle domande” e Mou replica beffardo: “Non c’è Cassano?”.

Cassano attacca ancora Mourinho

La risposta del barese non è tardata ad arrivare e alla Bobo tv FantAntonio ha detto: “Anche ieri sera ha parlato di me. Io da giocatore ero forte, ma suonato come un tamburo. Lui invece come allenatore fa ca…. Ha solo culo…”.