Pagelle di Roma-Feyenoord 4-1. Dybala è la solita Joya, Pellegrini disegna calcio. Difesa in affanno senza Smalling

Dopo la sconfitta 1-0 a Rotterdam, la Roma soffre, ma si prende la semifinale di Europa League superando il Feyenoord 4-1 dopo i tempi supplementari. Nel penultimo atto della competizione UEFA, i giallorossi se la vedranno con il Bayer Leverkusen.

La prima frazione vede gli olandesi fare la gara e i giallorossi finire per schiacciarsi troppo. Specie dopo l’uscita forzata di Wijnaldum, infatti, l’undici di José Mourinho fatica a costruire. L’occasione di Cristante sembra indirizzare bene il match, poi, è il Feyenoord a sfiorare la rete con Rui Patricio costretto agli straordinari sulla botta da due passi di Szymanski.

In avvio di ripresa, dopo il palo di Pellegrini, la Roma mette in equilibrio la qualificazione con il diagonale di Spinazzola a non lasciare scampo a Bijlow. A 10′ dal termine, Paixao sfrutta un’amnesia difensiva della Roma orfana di Smalling, e trova l’1-1 di testa. Sembra finita per i giallorossi, ma a 1′ dal novantesimo, Pellegrini e Dybala tirano fuori dal cilindro la magia che vale i supplementari.

Nel primo extra-time, Ibanez colpisce il palo su azione d’angolo, poi, Abraham ed El Shaarawy portano per la prima volta avanti la Roma nell’economia del doppio confronto. A chiudere il conto e il discorso qualificazione, dopo la valutazione al Var, è Pellegrini, che insacca dopo la prima respinta di Bijlow sulla botta ravvicinata di Abraham.

Roma-Feyenoord 4-1: rivivi le emozioni della gara dell’Olimpico

Le pagelle della Roma

Rui Patricio 6,5: Chiamato in causa dopo pochi minuti risponde alla grande alla zampata ravvicinata di Szymanski, il duello si ripete e il numero uno giallorosso non si fa sorprendere. Sul gol del pari non può opporsi

Chiamato in causa dopo pochi minuti risponde alla grande alla zampata ravvicinata di Szymanski, il duello si ripete e il numero uno giallorosso non si fa sorprendere. Sul gol del pari non può opporsi Mancini 6: Si lascia sorprendere da Szymanski in avvio, poi giostra con personalità. Sulla rete del pareggio ha le sue colpe, non scambiandosi con Ibanez nella marcatura al centro. Senza Smalling sembra perdere punti di riferimento

Si lascia sorprendere da Szymanski in avvio, poi giostra con personalità. Sulla rete del pareggio ha le sue colpe, non scambiandosi con Ibanez nella marcatura al centro. Senza Smalling sembra perdere punti di riferimento Smalling 6,5: Prova ancora una volta senza sbavature, per l’inglese ormai a un passo dal rinnovo di contratto con i giallorossi. Esce per un infortunio e la Roma subisce il pareggio. Dal 76′ Celik sv

Llorente 6: Lasciato troppo solo da Spinazzola, finisce per concedere puntualmente troppo spazio a Jahanbakhsh. Dal 72′ Ibanez 5,5: Prende l’uomo sbagliato sul gol del pari lasciando tutto solo Paixao. Nel primo supplementare stacca bene su azione d’angolo, ma il palo gli nega il gol

Lasciato troppo solo da Spinazzola, finisce per concedere puntualmente troppo spazio a Jahanbakhsh. Dal 72′ Prende l’uomo sbagliato sul gol del pari lasciando tutto solo Paixao. Nel primo supplementare stacca bene su azione d’angolo, ma il palo gli nega il gol Zalewski 6,5: Cresce con il passare dei minuti. Suo il cross dalla destra sul palo colpito da Pellegrini. Dal 72′ Dybala 8,5: Altra giocata di classe superiore in una stagione tempestata di gioielli, toglie le castagne dal fuoco nel momento più complicato. Arriva a impegnare Bijlow in almeno altre due occasioni. Decisivo

Cresce con il passare dei minuti. Suo il cross dalla destra sul palo colpito da Pellegrini. Dal Altra giocata di classe superiore in una stagione tempestata di gioielli, toglie le castagne dal fuoco nel momento più complicato. Arriva a impegnare Bijlow in almeno altre due occasioni. Decisivo Cristante 6,5: La girata da buona posizione in avvio mette i brividi agli olandesi. Lo stesso dicasi per il gol siglato a un quarto d’ora dalla fine, ma annullato per una spinta di Abraham al momento dell’assist

La girata da buona posizione in avvio mette i brividi agli olandesi. Lo stesso dicasi per il gol siglato a un quarto d’ora dalla fine, ma annullato per una spinta di Abraham al momento dell’assist Matic 7,5: Pronti via e pesca Cristante a centro area con un delizioso cross mancino. Per il resto, prova da padrone del centrocampo, con un’infinità di palloni recuperati e tanta corsa, si perde Paixao sull1-1, ma è un errore che non fa male e non influisce sul giudizio finale

Pronti via e pesca Cristante a centro area con un delizioso cross mancino. Per il resto, prova da padrone del centrocampo, con un’infinità di palloni recuperati e tanta corsa, si perde Paixao sull1-1, ma è un errore che non fa male e non influisce sul giudizio finale Spinazzola 7: Vince a più riprese il duello con Jahanbakhsh, ma una volta sul fondo dai suoi cross non arrivano quasi mai palle davvero giocabili per i compagni. In avvio di ripresa, sfrutta al meglio un’azione confusa in area per portare avanti la Roma

Vince a più riprese il duello con Jahanbakhsh, ma una volta sul fondo dai suoi cross non arrivano quasi mai palle davvero giocabili per i compagni. In avvio di ripresa, sfrutta al meglio un’azione confusa in area per portare avanti la Roma Wijnaldum 6: La sua partita dura meno di 20′, fatti di buone giocate e autorità, esce toccandosi il flessore della coscia sinistra. Dal 20′ El Shaarawy 6,5: Pochi minuti e ha l’occasione giusta, scatta bene ma sul più bello spara alle stelle. Errore anche al tramonto del primo tempo, con un tocco troppo timido che vanifica una potenziale ripartenza con Zalewski lanciato a campo libero. Nella ripresa, ci mette corsa e voglia, pesca Pellegrini per l’assist del 2-1 di Dybala

La sua partita dura meno di 20′, fatti di buone giocate e autorità, esce toccandosi il flessore della coscia sinistra. Dal 20′ Pochi minuti e ha l’occasione giusta, scatta bene ma sul più bello spara alle stelle. Errore anche al tramonto del primo tempo, con un tocco troppo timido che vanifica una potenziale ripartenza con Zalewski lanciato a campo libero. Nella ripresa, ci mette corsa e voglia, pesca Pellegrini per l’assist del 2-1 di Dybala Pellegrini 8: Primo tempo timido. La ripresa si apre con lo sfortunato palo colpito da pochi centimetri, poi davvero troppo poco fino all’assist di gran classe per il 2-1 di Dybala all’89’. C’è la sua firma anche sul 3-1, con il perfetto filtrante che Abraham trasforma nell’assist a El Shaarawy. Il gol del 4-1 è la ciliegina sulla torta di una partita perfetta. Dal 16′ ts. Kumbulla sv

Primo tempo timido. La ripresa si apre con lo sfortunato palo colpito da pochi centimetri, poi davvero troppo poco fino all’assist di gran classe per il 2-1 di Dybala all’89’. C’è la sua firma anche sul 3-1, con il perfetto filtrante che Abraham trasforma nell’assist a El Shaarawy. Il gol del 4-1 è la ciliegina sulla torta di una partita perfetta. Dal 16′ ts. Belotti 6,5: Tra i più vive e convinti dei suoi nella prima frazione, gioca bene e non si arrende su nessun pallone. Dal 72′ Abraham 7: Entra e mette apprensione alla retroguardia ospite con la sua presenza ingombrante in area, serve l’assist del 3-1 a El Shaarawy dopo un taglio perfetto sull’esterno

Le pagelle del Feyenoord

Bijlow 6,5: Sulla rete di Spinazzola viene ingannato dalla deviazione di Jahanbakhsh, su quella di Dybala non può nulla, così come su El Shaarawy e Pellegrini. Super sul secondo tentativo della Joya

Sulla rete di Spinazzola viene ingannato dalla deviazione di Jahanbakhsh, su quella di Dybala non può nulla, così come su El Shaarawy e Pellegrini. Super sul secondo tentativo della Joya Geertruida 5: Un paio di buone sortite offensive, poi, però, è costantemente bloccato dietro e fatica a coprire sulle avanzate di El Shaarawy

Un paio di buone sortite offensive, poi, però, è costantemente bloccato dietro e fatica a coprire sulle avanzate di El Shaarawy Trauner 4,5: Lascia troppo spazio a Dybala, che lo sorprende con una magia e lo punisce mandando la gara ai supplementari a un passo dal 90′. Si perde anche El Shaarawy sul 3-1 giallorosso. Dal 16′ ts Dilrosun sv

Lascia troppo spazio a Dybala, che lo sorprende con una magia e lo punisce mandando la gara ai supplementari a un passo dal 90′. Si perde anche El Shaarawy sul 3-1 giallorosso. Dal 16′ ts Hancko 5,5: L’ultimo a mollare in difesa, regge nel confronto con gli avanti giallorossi, mettendoci fisico e attenzione, ma si fa sorprendere da Abraham sul taglio che porta al gol di El Sharaawy, tiene in gioco Abraham sul poker giallorosso

L’ultimo a mollare in difesa, regge nel confronto con gli avanti giallorossi, mettendoci fisico e attenzione, ma si fa sorprendere da Abraham sul taglio che porta al gol di El Sharaawy, tiene in gioco Abraham sul poker giallorosso Hartman 5,5: In chiusura di primo tempo, perde un pallone sanguinoso che avrebbe potuto aprire una prateria a Zalewski, El Shaarawy lo grazia. Dal 16′ ts. Lopez sv

In chiusura di primo tempo, perde un pallone sanguinoso che avrebbe potuto aprire una prateria a Zalewski, El Shaarawy lo grazia. Dal 16′ ts. Szymanski 6: La sua zampata in avvio mette i brividi all’Olimpico, ma sbatte su Rui Patricio. Quando ha spazio ci prova praticamente sempre e lo fa anche bene. 91′ ts. Pedersen sv

La sua zampata in avvio mette i brividi all’Olimpico, ma sbatte su Rui Patricio. Quando ha spazio ci prova praticamente sempre e lo fa anche bene. 91′ ts. Kokcu 6: Prova a caricarsi sulle spalle i suoi giocando con ordine e disegnando geometrie interessati, avvia l’azione del momentaneo 1-1

Prova a caricarsi sulle spalle i suoi giocando con ordine e disegnando geometrie interessati, avvia l’azione del momentaneo 1-1 Wieffer 6: Prestazione senza spunti di rilievo, il match winner dell’andata si perde in una gara di sacrificio comunque sufficiente

Prestazione senza spunti di rilievo, il match winner dell’andata si perde in una gara di sacrificio comunque sufficiente Jahanbakhsh 6: Va in affanno sulla pressione di Spinazzola, ma quando riesce a liberare la corsa in propensione offensiva, i suoi cross fatto scattare l’allarme giallorosso dalle parti di Rui Patricio. Dal 73′ Danilo sv

Va in affanno sulla pressione di Spinazzola, ma quando riesce a liberare la corsa in propensione offensiva, i suoi cross fatto scattare l’allarme giallorosso dalle parti di Rui Patricio. Dal 73′ Gimenez 4: Prova a saltare l’uomo e fare la differenza, ma gli riesce solo a sprazzi, favorendo il lavoro difensivo di Smalling e compagni. In avvio dei supplementari, non inquadra la porta con una girata al volo da ottima posizione. Il bruttissimo intervento su Mancini nel finale dei supplementari gli vale il rosso diretto

Prova a saltare l’uomo e fare la differenza, ma gli riesce solo a sprazzi, favorendo il lavoro difensivo di Smalling e compagni. In avvio dei supplementari, non inquadra la porta con una girata al volo da ottima posizione. Il bruttissimo intervento su Mancini nel finale dei supplementari gli vale il rosso diretto Idrissi 5: Non si vede praticamente mai. Anche nel momento migliore dei suoi, lui è assente ingiustificato Dal 63′ Paixao 6,5: Trova il pareggio con un taglio importante che manda fuorigiri Mancini e Matic, dopo il gol sparisce dal campo

La pagella dell’arbitro

Anthony Taylor 6: L’esperto fischietto inglese ha un compito non semplice, con la gara che si scalda fin dai primi minuti. La scelta di affidarsi al dialogo è vincente, ma in molti frangenti porta via troppo tempo alla gara, specie nel primo tempo. Nel proseguo del match, solita gestione perfetta e senza sbavature. Il Var lo aiuta nelle decisioni al limite.

Il nostro super TOP

Entra in campo e cambia il volto di una Roma a tratti irretita dalle trame disegnate in campo dal Feyenoord. Parliamo, ovviamente, di Paulo Dybala, che sigla il gol del 2-1 a un minuto dal novantesimo facendo sparire la palla per farla riapparire sul fondo della rete. C’è il suo zampino anche sul gol di Pellegrini che chiude definitivamente il discorso qualificazione

Il nostro super FLOP

Gara terribile per Trauner, che ha colpe in almeno due delle quattro reti giallorosse. Il brutto intervento su Mancini a un soffio dal temine dei tempi supplementari, affiancato a una prestazione inconsistente, imprecisa e autodistruttiva, vale il titolo di flop della serata a Gimenez.

