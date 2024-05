Atalanta-Roma, scintille tra Pardo e Zille in diretta durante la telecronaca: il retroscena

Siparietto live tra il telecronista di Dazn Pardo e la bordocampista Zille nel concitato finale di Atalanta-Roma: Lukaku protagonista involontario

Scintille in campo. E anche… a bordocampo. È successo nel finale della scontro diretto per la Champions tra Atalanta e Roma, vinto 2-1 dai bergamaschi con doppietta di una scatenato De Ketelaere, quando il telecronista di Dazn Pierluigi Pardo e la bordocampista Federica Zille si sono resi protagonisti di un botta e risposta che non è affatto passato inosservato sul web.

Atalanta-Roma, scintille Pardo-Zille: che cosa è successo

Siamo nei minuti finali, con la Roma chiamata al disperato assalto per tentare il 2-2. De Rossi è pronto a giocarsi anche la carta Azmoun, ma al posto di chi? In un primo momento il tecnico sembrava intenzionato a far uscire Lukaku, poi ha virato su Cristante. E proprio Big Rom si è ritrovato al centro del siparietto Pardo-Zille.

Lukaku protagonista involontario del siparietto in diretta

“Forse non ci eravamo sbagliati (in riferimento alla scelta di non sostituire più Lukaku, ndr) – ha detto il telecronista -. Il coordinamento già ci aveva dato la notizia, Fede ci confermi? L’idea era quella? L’uscita di Lukaku, ma evidentemente preferisce tenerselo in campo. Fede, a te”. “L’aveva detto Pier che usciva Lukaku, quindi è inutile che lo ridico” ha replicato la bordocampista pensando di non essere in diretta. Quindi ancora Pardo: “Eh, lo avevo detto… però dillo, Fede. Doveva uscire Lukaku, ce lo confermi?”. “Sì, inizialmente doveva essere Lukaku a lasciare il posto ad Azmoun, ma evidentemente come stavi sottolineando tu sta piacendo a De Rossi come si sta muovendo negli ultimi minuti, quindi ha ‘cambiato’ il cambio”.

Pardo-Zille: la bordocampista fa chiarezza sui social

Nulla di eclatante, per carità. Ma tanto basta al web per scatenarsi. E, infatti, il misunderstanding dovuto a un problema tecnico è diventato subito oggetto di discussione. A fare chiarezza su quanto successo è stata proprio Federica Zille su X: “In realtà stavo parlando col coordinamento… nel momento sbagliato, scusate!” ha scritto ponendo un punto sulla questione. “Dai, potevi scrivere che avevi litigato con Pier, ci facevi divertire un po’” ha commentato ‘Io odio gli icsgí’. “La prossima volta vogliamo sentire un bel vaffa in diretta, Fede” scherza Calciofilo.

Scintille in telecronaca: pioggia di commenti sul web

Se qualcuno la definisce “nervosetta”, la maggior parte degli utenti del web ridimensiona l’accaduto avvenuto durante Atalanta-Roma. “Mica ha risposto male! Ha detto ad un suo collaboratore che siccome lo aveva già detto Pardo era inutile dirlo, pensando di non essere con il microfono aperto in quel momento. Fate polemica ovunque” scrive Marco su Instagram. Sulla stessa lunghezza d’onda ‘Citro’: “Cose che succedono, pensava di parlare col coordinatore e non si è accorta del microfono aperto. In più Pardo ha il vizio di passare la linea totalmente a caso quindi può succedere”.