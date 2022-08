Atalanta, senti Gasperini: "Se ho la rosa che mi aspettavo? Certo che no"

09-08-2022 22:33

“Se ho la rosa che mi aspettavo? Certo che no, gli obiettivi erano sicuramente diversi, anche se la società si è impegnata tantissimo c’è la sensazione che il mercato parta adesso. Alcune società si sono rinforzate, per altre il mercato parte adesso”.

A parlare è Gianpiero Gasperini, allenatore dell’Atalanta. Le sue parole, riportate anche dal sito di Sky Sport 24, sono state raccolte oggi (martedì 9 agosto) A margine dell’allenamento aperto al pubblico. In queste ore si parla anche dell’interessamento del Nottingham Forrest per Remo Freuler, oltre che delle già note voci di un interessamento di Juventus e Newcastle per Muriel. Non solo. A quanto si apprende, sarebbe sfumato anche l’arrivo di Pinamonti. L’attaccante dell’Inter pare infatti a un passo dal Sassuolo. Su quest’ultimo, però, Gasperini ha voluto precisare come “non l’ho mai messo nella lista di nessuno, l’ultimo fu Palacio. Da quel momento in poi non ho mai fatto nomi”.

Il tecnico, rivolto ai tifosi, ha poi aggiunto: “Non potevamo iniziare questa stagione senza questo incontro, abbiamo bisogno di voi”. Poi sull’obiettivo dell’Atalanta ha detto: “”Per me fare più punti possibili, poi speriamo che la società raggiunga tutti gli obiettivi. Se non potremo essere molto competitivi speriamo di riuscire a valorizzare dei giocatori il più possibile. Adesso la realtà è questa, dobbiamo lavorare su ciò”. Sulle amichevoli contro Newcastle e Valencia ha sottolineato come “la squadra ha fatto un pre campionato molto positivo. In quegli stadi lì se non sei molto compatto e se non hai motivazioni esci con quattro pappine. La squadra ha tenuto, ha perso di misura due partite che ci possono stare, però quelle due gare hanno evidenziato dei problemi”.