Atalanta show, Gasperini smorza gli entusiasmi

15-01-2023 21:14

L’Atalanta torna prepotentemente in corsa per un posto nella prossima Champions League dopo la goleada contro la Salernitana, travolta da otto reti.

Appena dieci giorni fa la Dea faticò a strappare un punto in rimonta contro lo Spezia, ora la macchina di Gian Piero Gasperini sembra essere tornata a volare come ai tempi d’oro.

Il secondo posto dista solo quattro punti e all’orizzonte c’è lo scontro diretto contro la Juventus, ma al termine della gara contro i campani il tecnico piemontese fa il pompiere: “Tenevamo a tornare a vincere in casa, il 2022 è stato un anno negativo da questo punto di vista, abbiamo perso troppe partite. Questi sono risultati eclatanti, ma il calcio non è questo. Adesso pensiamo alla Coppa Italia e poi alla Juventus. La classifica è sicuramente molto buona, abbiamo un discreto margine su chi sta dietro”.

Menzioni speciali per Ederson e Boga, tra i giocatori più in difficoltà nella prima parte di stagione: “Ederson è entrato bene, come aveva fatto contro Spezia e Bologna – ha detto il Gasp – Nel girone di andata si è visto a sprazzi, ma quando hai certe qualità è solo questione di tempo. Boga è un giocatore individuale, se riesce a rendere concrete le sue doti diventa un valore per la squadra”.