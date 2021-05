Atalanta, stangata De Roon: squalificato 4 giornate

38esimo turno chiuso e Serie A 2020/2021 conclusa. Anche nell’ultima giornata arrivano come di consueto gli squalificati, che sconteranno la propria ammenda nella prossima stagione della massima serie in caso di conferma in tal campionato anche dal prossimo agosto.

Il grande dubbio relativamente agli squalificati era quello di De Roon, centrocampista dell’Atalanta che in seguito al secondo rigore del Milan contro la sua Dea aveva colpito un giocatore del Milan, nello specifico Krunic, per poi spintonare anche il direttore di gara Mariani.

De Roon è stato squalificato quattro giornate e tornerà a disposizione di Gasperini e dell’Atalanta solamente dal quinto turno della Serie A 2021/2022:

“Per aver colpito volontariamente la nuca di un avversario con un pugno senza conseguenze lesive e per aver all’atto del provvedimento di espulsione, spinto leggermente con l’avambraccio il direttore di gara”.

Lautaro Martinez e McKennie erano diffidati e sono stati squalificati per somma di ammonizioni: se la Supercoppa Italiana si giocherà a gennaio e non prima della prima giornata di Serie A, entrambi in caso di permanenza con Inter e Juventus, salteranno il turno numero uno del campionato. Altrimenti, stop per la finale del trofeo.

Per il resto sono stati squalificati per una giornata i seguenti giocatori, che salteranno così la prima giornata della Serie A 21/22:

Toloi e Freuler (Atalanta)

(Atalanta) Hetemaj (in caso di ritorno in Serie A con una squadra diversa dal Benevento con cui è retrocesso)

(in caso di ritorno in Serie A con una squadra diversa dal Benevento con cui è retrocesso) Bani (in caso di ritorno in Serie A con una squadra diversa dal Parma con cui è retrocesso)

(in caso di ritorno in Serie A con una squadra diversa dal Parma con cui è retrocesso) Behrami (Genoa)

(Genoa) Kyriakopuoulos (Sassuolo)

(Sassuolo) Parolo (Lazio)

Nel caso di Toloi, il giocatore dell’Atalanta e della Nazionale azzurra è stato anche destinario di ammenda da 10.000 euro per proteste nei confronti del direttore di gara Mariani.

OMNISPORT | 24-05-2021 16:33