L'attaccante della Dea: "Qui sto benissimo e posso stare ancora meglio se ritroverò un po’ di continuità".

15-03-2023 17:33

In un’intervista a La Gazzetta dello Sport, Duvan Zapata ha voluto confermare la voglia di rimanere all’Atalanta anche il prossimo anno: “A luglio sarà ancora qui, anche se da quando sono all’Atalanta ad ogni apertura di mercato mi hanno dato ad un’altra squadra, anche quando io non ne sapevo nulla”.

Zapata continua: “Qui sto benissimo e posso stare ancora meglio se ritroverò un po’ di continuità. Invece gli infortuni me l’hanno tolta. Io mi sento forte, ma ogni volta che rientro ho bisogno di tempo per stare bene. Un solo gol? Se ci penso, faccio fatica anche io a crederci. Ma purtroppo è la realtà. Però più che ai gol che non segno penso a stare bene: così il gol arriverà da solo”.