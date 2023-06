Atletica: 400 ostacoli, Sibilio vola in 48.23

E' la sua seconda prestazione, superiore soltanto al 47.93 fatto segnare nelle semifinali alle Olimpiadi di Tokyo

Alessandro Sibilio è tornato in gran forma. Al meeting di Atletica di Ginevra, l’atleta azzurro ha corso i 400 metri ostacoli in 48.23, la sua seconda miglior prestazione, peggiore solo di quella fatta registrare in semifinale alle Olimpiadi di Tokyo, 47.93; in finale, poi, Sibilio arrivò ottavo. Il tempo è però inferiore al 48.42 registrato agli Euroopei Under 23, crono con cui trionfò due anni fa.

Che Sibilio sia in un ottimo momento è confermato anche da 48.73 con cui aveva chiuso a Savona, lo scorso 24 maggio, la gara al rientro dall’infortunio che gli ha fatto praticamente perdere tutta la scorsa stagione.