Atletica, altro miglioramento nella maratona di Sofiia Yaremchuk

30-10-2022 13:55

Ottima prestazione dell’azzurra Sofiia Yaremchuk alla maratona di Francoforte.

L’italiana corre con il tempo di 2h25:36 che le vale un progresso di oltre tre minuti e mezzo sul record personale, alla sua seconda esperienza sui 42,195 chilometri, e abbassa nettamente il crono di 2h29:12 ottenuto nell’esordio di Venezia un anno fa.

È un risultato che la proietta nella top ten italiana alltime, per diventare l’ottava di sempre, ma anche tra le migliori europee di questa stagione, sesta nelle liste continentali. Al traguardo riesce a cogliere un piazzamento di prestigio e finisce quarta nella 39esima edizione della classica tedesca.

C’è soltanto il Kenya sul podio femminile con il successo di Selly Kaptich in 2h23:11 che esulta all’interno della Festhalle davanti alle connazionali Helah Kiprop (2h24:40) e Jackline Chepngeno (2h25:14), tutte in difficoltà negli ultimi chilometri per il caldo crescente.