Atletica, Anna Incerti dice basta: ultimo trionfo nella sua Bagheria

27-11-2022 19:49

Anna Incerti lo aveva annunciato pochi giorni fa sui social: “A Bagheria non sarà la mia ultima gara in assoluto, ma la mia ultima da “professionista”. Resterò ancora nell’atletica, lo sport che amo, e correrò ancora, ma ho 42 anni e mi piace l’idea di terminare un certo percorso proprio nella città in cui la mia carriera è iniziata, quando ero adolescente, salutando i miei tifosi e il professor Tommaso Ticali, che mi ha lanciata”.

Anna Incerti ha trionfato nella sua Bagheria, chiudendo come meglio non poteva una straordinaria carriera. Campionessa europea a Barcellona 2010, tre volte olimpica e 17 volte azzurra, in questo 2022 ha vinto la medaglia di bronzo alla Padova Marathon, per poi rappresentare l’Italia nella rassegna continentale di Monaco.

Queste le dichiarazioni di Anna Incerti al termine della sua ultima gara da professionista: “Oggi è una bellissima giornata perché ho chiuso la mia carriera a Bagheria dove ho vissuto e dove tutto è iniziato. Una passerella per questa gente che mi ha sempre incitato e amato. Corro da una vita, adesso a 42 anni è arrivato il momento di fermarmi. Adesso avrò più tempo per me e soprattutto per la mia famiglia”.

Questi i record personali di Anna Incerti:

1500 m 4’21″08 (2003)

3.000 m 9’09″42 (2003)

5.000 m 15’15″30 (2011)

10.000 m 33’19″01 (2003)

10 km 32’14 (strada – 2009)

Mezza maratona 1:08’18 (2012)

Maratona 2:25’32 (2011)