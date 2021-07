Atletica: Bongiorni, Bellò e Sibilio in semifinale, escono di scena Faloci e Fontana

Bilancio positivo per la selezione azzurra dell’atletica nelle prime batterie della mattinata giapponese.

Nei 100 metri femminili all’eliminazione di Vittoria Fontana (settima in 11″53 ed eliminata) fa da contraltare il terzo posto (con qualificazione alle semifinali annessa) di Anna Bongiorni, autrice di un buon 11″35.

Passano il turno e si andranno a giocare l’accesso alla finale anche Alessandro Sibilio e Elena Bellò.

L’azzurro si piazza terzo nella batteria dei 400 ostacoli vinta da Karsten Warholm e con 49″11 vola direttamente in semifinale, un traguardo per il quale invece ha dovuto soffrire maggiormente la ventiquattrenne di Schio, avanti grazie ai ripescaggi negli 800 metri dopo il quinto posto in batteria in 2’01″07.

Si ferma invece subito il cammino di Giovanni Faloci nelle qualificazioni di lancio del disco, specialità in cui l’azzurro non va oltre un 57.33 che vale solo il 14° posto nel gruppo B vinto dallo sloveno Ceh con 65.45.

OMNISPORT | 30-07-2021 06:07