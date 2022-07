Atletica, caso Tamberi: le parole del Presidente Mei

04-07-2022 15:06

Ha parlato anche il Presidente Federale Stefano Mei dopo la decisione di Tamberi di separare la sua strada agonistica da quella del padre Marco.

“Ovviamente mi dispiace – le parole di Mei – perché quello che i Tamberi sono riusciti a fare, insieme, nel corso di questi anni, è indiscutibilmente parte della storia dell’atletica italiana. Allo stesso tempo, e come già detto in analoghe occasioni, credo che gli atleti siano adulti in grado di scegliere il proprio percorso, e per questo motivo le loro decisioni vanno rispettate. Quello che posso dire in questo momento, dopo aver ringraziato Marco per il lavoro svolto con il figlio in questi anni, è che forniremo a Gimbo tutta l’assistenza necessaria, sia a breve scadenza sia quando arriverà il momento di pianificare il futuro”.