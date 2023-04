Atletica, Coach Ceccarelli: “Siamo in linea con i nostri programmi”

L’allenatore del velocista italiano nel corso di un’intervista a Athletic2u: “. Ci siamo messi in gioco, bello così. La pressione dipende dal carattere ma noi abbiamo i piedi per terra”

28-04-2023 11:18

L’atleta italiano Samuele Ceccarelli è la sorpresa più gradita di questo inizio di stagione per quanto riguarda l’atletica leggera italiana.

Il velocista italiano, classe 2000 e nato a Massa, ad Istanbul ha mostrato una prestazione meravigliosa sui 60 metri con la quale, oltre ad agguantare il titolo europeo indoor, ha anche superato il campione olimpico Marcell Jacobs.Ora inizia la stagione all’aperto, ed il coach di Ceccarelli – Marco Del Medico – durante un’intervista rilasciata ad Athletic2u, riportata poi da OA Sport, ha detto la sua riguardo il momento dell’atleta italiano.

Ecco le dichiarazioni del coach Del Medico: “Siamo abbastanza in linea con i nostri programmi, stiamo andando molto bene e ci fa ben sperare per la stagione all’aperto. Non ci sbilanciamo sul tempo e vedremo quanto può valere. Mi accontento che alla prima gara faccia 10”20 o 10”30 e vedremo su cosa si può migliorare. È un gran tempo, voglio che sia una cosa graduale fino ai Campionati Italiani”.

Prosegue poi il Coach di Ceccarelli: “Se c’è la possibilità di qualificarsi per i Mondiale tramite ranking molto meglio. Ci siamo messi in gioco, bello così. La pressione dipende dal carattere, siamo sempre abbastanza tranquilli e con i piedi per terra”.

La 4×100 olimpica deve qualificarsi ai Mondiali, per ora, Ceccarelli, non ha ancora un posto in squadra: “Abbiamo qualche problema ancora per la staffetta, ha avuto un problemino al ginocchio in questo periodo per la corsa in curva. Però si sta risolvendo. Facciamo cambi solo in ricezione questa volta, si corre un po’ meno. Stiamo un po’ cauti per non creare eventualmente problemi”.