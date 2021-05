Atletica, Crippa: "Gli avversari di Tokyo? Gli africani"

Il campione azzurro del mezzofondo, Yeman Crippa, si è raccontato in una lunga intervista a Gazzetta dello Sport, a mesi di distanza dalla sua ultima gara (era il 28 febbraio) visto che è stato messo k.o da un infortunio.

L’italiano ha così perso 40 giorni per una frattura da stress alla tibia ma ora sta meglio ed è in fase di recupero per questo sprint di fine stagione in vista dei Giochi di Tokyo.

Proprio sull’Olimpiade ha detto: “Saranno Giochi diversi, ma lo stesso pieni di fascino” e sugli avversari: “Gli Africani, chiunque ci sarà andrà fortissimo. Con gli Europei con Farah, Ingerbrigtsen il neo spagnolo Katir, il francese Gressier e lo svizzero Wanders non si scherzerà”.

OMNISPORT | 26-05-2021 09:53