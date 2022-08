Atletica, dopo l'oro nei 100 Jacobs torna a parlare: "Questa vittoria è fonte di ispirazione"

17-08-2022 09:56

“Grazie per il supporto che ho ricevuto in questi mesi, per me è stata una stagione Outdoor abbastanza complicata ma siamo riusciti ad arrivare ai campionati europei in forma per gareggiare. Portare questa medaglia d’oro a casa è veramente entusiasmante, ma soprattutto fonte di ispirazione e fiducia”.

A poco meno di 12 ore dalla conquista del titolo europeo sui 100 metri, Marcell Jacobs affida le sue parole a un post di Instagram. Il campione olimpico sottolinea le difficoltà della stagione ‘all’aperto’ – il riferimento per esempio alla rinuncia ai Mondiali – e, come fa notare anche la Gazzetta dello Sport, quel ‘ci vediamo presto’ suona più come un monito per gli avversari che forse troppo frettolosamente avevano pensato che fosse fuori dai giochi.

Ieri sera (martedì) dopo il successo a Monaco – tempo di 9 secondi e 95 centesimi, eguagliato il record della rassegna – Jacobs aveva già individuato l’obiettivo: “”È il mio quarto titolo pesante in un anno e mezzo – aveva sottolineato – me ne manca ancora uno, quello iridato outdoor, ma la prossima stagione a Budapest avrò subito l’occasione giusta per rifarmi”. Jacobs aveva poi detto: “Non ho mai pensato di dover rinunciare agli Europei. Erano diventati l’obiettivo dopo la rinuncia ai Mondiali. Dedico il successo a chi è con me, ma anche a chi è contro di me. Mi fa da stimolo. Il futuro? La staffetta di venerdì con la finale di domenica, un paio di meeting e il matrimonio. Un bel programma, no?”.