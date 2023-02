Torna in pista l'azzurro: prima il meeting in Francia e poi gli Assoluti indoor di Ancona

14-02-2023 17:04

Dopo il debutto stagionale indoor, Marcell Jacobs torna in pista. Un doppio appuntamento per il doppio oro olimpico nei 100 metri e nella staffetta 4×100. L’azzurro gareggerà domani a Liévin in Francia e domenica agli Assoluti di Ancona.

Jacobs, seconda uscita stagionale

Il 4 febbraio dopo quasi sei mesi di stop, Marcell Jacobs è tornato in pista. A Lodz, ha corso i 60 metri indoor in 6.57. Un nuovo test lo vedrà protagonista, invece, domani a Liévin in Francia. L’agente delle Fiamme Oro prenderà parte al Meeting Hauts-De-France Pas-de-Calais, quinta tappa del principale circuito mondiale al coperto, il World Indoor Tour Gold. “Siamo pronti ad accendere i motori, seguitemi nelle prossime gare, vi divertirete”, ha scritto Jacobs su Instagram. In Francia cercherà il terzo successo consecutivo in questo evento dopo quelli del 2021 (con 6.54) e del 2022 (con 6.50). Tra gli obiettivi anche il miglioramento cronometrico. Le batterie sono previste alle ore 19.50 e finale alle ore 21.35.

Nel weekend caccia a un altro titolo con gli Assoluti

Non finisce qui, domenica sarà in pista per gli Assoluti indoor di Ancona in scena al Palaindoor. Lo sprinter, allenato dall’ex triplista italiano Paolo Camossi, andrà alla ricerca del suo terzo titolo italiano di fila nei 60 metri e tornerà a gareggiare in Italia a quasi otto mesi dall’ultima volta. L’ultima apparizione risale agli Assoluti di Rieti dello scorso giugno. L’obiettivo, oltre il titolo, sarà la conquista della miglior forma fisica anche in vista della stagione all’aperto e dei 100.

Jacobs, occhio alla concorrenza

Queste uscite sono dei test per l’azzurro a poche settimane dall’appuntamento più importante dell’anno, ovvero gli Europei indoor in programma a Istanbul dal 2 al 5 marzo. L’italiano è campione europeo in carica, di cui detiiene anche il record realizzato (6.41) lo scorso anno a Belgrado con il titolo Mondiale. Jacobs, sulla carta ha pochi avversari in Europa. Da tenere d’occhio il 6.49 siglato dal britannico Reece Prescod a Berlino. Guardando oltre oceano l’americano Travyon Bromell ha corso i 60 metri con il crono di 6.42 al Tiger Paw Invitational, a Clemson (South Carolina, USA).Sui 60 indoor ha una striscia di diciannove vittorie consecutive. Esclusa la falsa partenza del meeting di Belgrado dello scorso anno, sulla distanza, non perde da due anni.