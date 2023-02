Il direttore tecnico della nazionale italiana di atletica leggera parla dei protagonisti azzurri che nel 2023 puntano ai Mondiali

13-02-2023 13:30

Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi sono le punte di diamante dell’atletica italiana che punta con decisione a fare bene ai prossimi Mondiali, anche grazie alla crescita di altri atleti. A fare un quadro generale, con focus sulle due medaglie d’oro delle ultime Olimpiadi, è il direttore tecnico della nazionale azzurra di specialità, Antonio Della Torre.

Della Torre: “Jacobs ormai ha un richiamo enorme”

Jacobs, che è tornato e ha vinto pur non esprimendo tutta la potenza dei suoi cavalli, è un simbolo italiano per Della Torre: “Marcell Jacobs è ormai oltre l’atletica, il richiamo è enorme ogni volta che si muove”. È ripartito, dopo tanti mesi di inattività dall’agonismo: “Ha tolto un po’ di ruggine. Non dimentichiamo che erano trascorsi 172 dalla sua ultima uscita. Ora vediamo cosa accadrà a Lievin la settimana prossima. Intanto, ha confermato la sua attitudine a vincere. Sono emersi giovani in Europa e lui ha battuto il giovane polacco, è il segno del campione”.

Quasi un racconto epico di Jacobs: “Il Re non si spaventa, è nel fuoco della battaglia, ha bisogno degli avversari. L’anno scorso vinse di pochissimo la sfida con Coleman, che ci è rimasto molto male e non si è ancora ripreso da quella batosta: Marcell lascia sempre il segno”.

Della Torre: “Ecco cosa è successo a Tamberi”

Altro atleta attesissimo è Gianmarco Tamberi. Nella lunga intervista, Della Torre svela cosa è successo al campione del salto in alto: “Gianmarco, purtroppo, ha dovuto curare un problema fisico serio, emerso dalla finale di Diamond League. Al primo salto a 2.36 è scivolato e ha corso il rischio di farsi davvero male, passando questo inverno a rimettersi. Certo, il suo fisico risulta provato da tante battaglie e da un infortunio grave. Proprio per questo, di Gianmarco mi stupisce sempre il fuoco che gli brucia dentro”.

Non è vicinissimo il ritorno in pista: “Escludo con certezza la sua partecipazione agli Europei Indoor: lo vedremo invece protagonista in estate, tra Diamond League e Mondiali: il suo primo obiettivo resta la conquista del titolo di campione del mondo all’aperto, che ancora gli manca”.

Della Torre: “Le altre nostre punte? Ecco come stanno”

Come detto, ci sono tanti altri italiani che sognano un 2023 da copertina. Della Torre ne parla diffusamente: “Zaynab Dosso è stata sfortunatissima. Avrebbe battuto la polacca Ewa Swoboda in casa, che è una delle migliori sprinter. Sugli ultimi due appoggi ha avuto un piccolo risentimento, si sta curando e la diagnosi è di dieci giorni: salta l’appuntamento di Parigi, ma speriamo di recuperarla per gli Europei Indoor. Zaynab è consapevole di essere diventata una delle sprinter più forti in Europa, è un passo enorme in appena un anno e mezzo“.

Il giovane Mattia Furlani è reduce dal 7,99 nel salto in lungo: “Ha ottime chance nell’alto, ma la sua destinazione è il lungo dove si esprime con molta naturalezza e ha ampi margini di miglioramento”. Il mezzofondo è in grande fermento: “Pietro Arese sta ridando un ruolo all’Italia nei 1.500 a livello europeo. Bellò bene nei 1.500, mi aspetto un salto in avanti anche negli 800. Vissa ha battuto il record di Gabriella Dorio sul miglio. E poi c’è Ludovica Cavalli”.

E ancora: “Abbiamo ritrovato Larissa Iapichino con 6.72 e penso che farà un passo in avanti, la pongo tra le 3-4 specialiste in campo europeo e penso che faremo bene anche con le staffette. Dobbiamo ritrovare Alessandro Sibilio. Chituru Ali deve avvicinare i 10 netti. Poi confido in Desalu per avere un ruolo da protagonista, lo scorso anno è stato condizionato dal Covid”.

Ultime parole per Yeman Crippa e la maratona: “Ora si sta allenando in Kenya. Debutterà nella maratona di Milano in questa specialità. Poi tornerà sui 10 mila per firmare il tempo minimo per i Mondiali”.