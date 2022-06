Atletica, Duplantis epico: record del mondo battuto dopo 28 anni

30-06-2022 23:00

Lo svedese Armand Duplantis è entrato ancora di più nella storia dell’atletica leggera. Il campione 22enne, in occasione dell’ultima tappa della Diamond League prima dei Mondiali di Eugene, ha firmato il record del mondo volando a quota 6.16 metri a Stoccolma, davanti ai sui connazionali.

Il Campione Olimpico in carica ha eseguito il miglior salto di sempre all’aperto, migliorando di due centimetri il primato che l’icona Sergey Bubka siglò il 31 luglio 1994 in Italia.

Duplantis può vantare anche il record del mondo assoluto di salto con l’asta con la misura di 6.20. Lo svedese ha migliorato se stesso in diverse occasioni ma sempre indoor, questa volta invece ha infranto un primato che durava da ben 28 anni. Il pubblico, tutto dalla sua parte, è ovviamente esploso di gioia.

Solo qualche giorno fa, Duplantis aveva parlato così dei record del mondo: “Se ci si abitua? Eh no, a quelli no. Quando a inizio marzo, al meeting di Belgrado, dopo due anni di tentativi, ho superato 6.19, la gioia è stata immensa. E il 6.20 ottenuto sulla stessa pedana due settimane dopo, ai Mondiali, non avrebbe potuto essere più iconico”. Anche oggi, Duplantis è stato abbastanza iconico. E in Svezia è stato decisamente più bello.