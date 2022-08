Europei, Jacobs suona la carica: una stagione in due ore

16-08-2022 09:19

“Sono pronto”.

È il messaggio (forte e chiaro) lanciato, via social, da Marcell Jacobs. Il campione olimpico dei 100 metri, questa sera (martedì 16 agosto), si ‘gioca tutto’ in due ore. La semifinale dello sprint agli Europei di Monaco è infatti in programma alle 20,19 e l’eventuale finale è calendarizzata alle 22,15.

“È un nuovo Jacobs, lontanissimo dal gemello triste e dolorante di Eugene” scrive il Corriere della Sera che riprende le parole del direttore tecnico azzurro, Antonio La Torre. “Ci ho cenato insieme sabato sera, l’ho rivisto finalmente con il sorriso. In Oregon era pensieroso, legittimamente preoccupato, silenzioso. A Monaco ho ritrovato il vero Marcell”. Il quotidiano sottolinea poi come “la differenza si vede anche dai dettagli: a Eugene il campione olimpico aveva evitato il villaggio degli atleti, preferendo l’albergo, una soluzione che nel gruppo azzurro non era piaciuta a tutti; qui a Monaco è nell’albergo dell’Italia, alla periferia di Monaco, fa vita di gruppo, domenica sera ha partecipato alla riunione della squadra e ha ascoltato il discorso motivazionale di capitan Tamberi”.

La semifinale dei 100 con Jacobs, questa sera, sarà la terza della serie. Il campione olimpico, il cui miglior tempo nei 100 nel 2022 risale al 10”04 di Rieti, sfiderà la rivelazione francese Meba Mikael Zeze, classe 1994, sceso sotto i 10” (9”99) in Svizzera a luglio. “Nessun avversario può impensierire un Marcell Jacobs in forma, il campione che poco più di un anno fa fu in grado di marchiare l’Olimpiade in 9”70. Certo – conclude l’analisi del Corriere della Sera – all’azzurro manca l’abitudine alla gara e l’abbraccio con l’alta intensità, reduce com’è da una serie di guai fisici, è sempre un’incognita. Però il coach ha ragione: ‘Se Marcell corre libero, è capace di tutto’”.