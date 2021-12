Atletica: Filippo Tortu positivo al covid

29-12-2021 12:56

Sarà un 2022 piuttosto intenso quello che attende Filippo Tortu.

I Mondiali di Eugene restano il primo pensiero, ma il velocista italiano, campione olimpico della staffetta 4×100 metri ai Giochi di Tokyo 2020, sta puntando anche agli Europei in Germania. In entrambi gli eventi Tortu andrà a caccia della medaglia sia da solo che con la staffetta.

Un piccolo contrattempo però ha fermato il velocista visto che Filippo Tortu è risultato positivo al covid. L’atleta italiano lo ha comunicato tramite gli account social, rassicurando i tifosi sul proprio stato di salute:

“Ciao ragazzi, per precauzione ieri mi sono sottoposto al test Covid e oggi mi è arrivato l’esito della positività. Anche se dovrò stare in quarantena, fortunatamente sono asintomatico e sto bene. Continuerò ad allenarmi da casa per mantenermi in forma e tornare in pista il prima possibile con più voglia che mai. A presto, un abbraccio”.

