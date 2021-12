Atletica, gli azzurri pronti per gli Europei di Cross

10-12-2021 14:14

La squadra italiana, è partita oggi per gli Europei di cross, l’ultimo grande appuntamento della stagione, in programma domenica nella capitale irlandese di Dublino già sede dei Mondiali nel 2002 e degli Europei nel 2009.

39 gli azzurri presenti, Su tutti, l’argento della scorsa edizione Yeman Crippa, autore quest’anno del record italiano dei 3000 metri su pista, impegnato contro l’oro olimpico dei 1500 Jakob Ingebrigtsen (Norvegia) e il campione in carica Aras Kaya (Turchia) e la due volte vincitrice del titolo continentale under 20 Nadia Battocletti, in gara tra le U23, categoria nella quale si è laureata campionessa europea dei 5000 metri.

OMNISPORT