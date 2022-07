Atletica, guai anche per Tamberi: consulto per la gamba

02-07-2022 10:36

Nemmeno Gianmarco Tamberi, come l’amico e compagno d’oro a Tokyo Marcell Jacobs, è al top della forma. Agli assoluti, in extremis ha portato a casa il titolo italiano. Non basta però a rassicurarlo perché alle spalle c’è un bel fastidio alla gamba.

L’azzurro del salto in alto è appena andato a Monaco per un consulto dal dott Muller – Wohlfahrt che ha seguito in passato lo stesso Jacobs e anche Usain Bolt. «In giro per il mondo – ha scritto Tamberi – per cercare di risolvere questo maledetto dolore».

Non un buon segnale. Non è nemmeno l’unico degli azzurri acciaccato. Desalu non sta bene ed è stato colpito anche da febbre e poi ci sono Patta e Desalu alla ricerca della loro miglior forma fisica.