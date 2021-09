Atletica, il 12 settembre si celebra il "Mennea Day"

Tutto il mondo dell’atletica e non solo, celebra e ricorda il 12 settembre il grande Campione Pietro Mennea.

La giornata celebra e ricorda il leggendario 19.72 del campione a Città del Messico nel 1979.

Record del mondo per quasi diciassette anni (fino a Michael Johnson del 1996), tutt’ora record europeo e primato italiano.

Anche quest’anno, su molte piste italiane, si gareggerà in memoria dell’azzurro campione olimpico di Mosca 1980, con tante gare di duecento metri aperte ad atleti di tutte le età, in un momento speciale per lo sprint azzurro dopo i trionfi alle Olimpiadi. Tanti i meeting in onore di Mennea con a Barletta la presenza dell’oro nella staffetta, Fausto Desalu.

OMNISPORT | 08-09-2021 13:46