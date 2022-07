Atletica, il calvario di Palmisano: "Psicologicamente dura"

29-07-2022 12:44

Antonella Palmisano, medaglia d’oro a Tokyo nella 20 km di marcia, in un’intervista a Oasport ha raccontato l’infortunio che non le ha permesso di partecipare ai Mondiali di Atletica in Oregon. “A livello fisico, rispetto a tutti gli altri anni in cui ho sempre cercato di portare a casa delle gare anche realizzando dei ‘miracoli’, adesso è tutta un’altra storia, purtroppo. Di conseguenza, mentalmente non sto affatto bene e vedere le gare da casa non è facile. Ho sempre avuto e affrontato i problemi fisici, raggiungendo comunque gli obiettivi principali prefissi; invece, vengo da un lungo periodo in cui di costruttivo non ho vissuto nulla e a tre settimane circa dagli Europei, dopo aver già saltato i Mondiali, mi sono ritrovata a dover stoppare la preparazione”.

“È la prima volta che mi capita una cosa simile e a livello psicologico è dura – ha continuato la Palmisano -. Da febbraio 2021, quindi prima delle Olimpiadi, ho iniziato a soffrire in forma lieve dell’addormentamento della gamba sinistra ma sono riuscita comunque a terminare regolarmente la preparazione per i Giochi, a maggio. Con l’allenamento e corricchiando il dolore passava, dopo è peggiorato, tanto che lo stesso appuntamento con Tokyo era diventato a rischio per me; i problemi più seri sono partiti con l’infiammazione del nervo genitofemorale, nella zona dell’inguine. Con delle infiltrazioni di cortisone e marciando in maniera diversa sono riuscita a partecipare – e vincere – alle Olimpiadi, senza però ancora renderci conto davvero quale fosse la causa e quale la conseguenza di quegli addormentamenti dell’arto inferiore sinistro. Dopo i due mesi abbondanti di stop post Tokyo l’infiammazione era passata, io avevo resettato un po’ tutto, a dicembre ci siamo rimessi in marcia per la preparazione invernale, ma a febbraio, con l’aumento dei chilometri in allenamento, si sono ripresentati puntuali i problemi alla gamba”.