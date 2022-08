Atletica, Jacobs con un piede all'Europeo

09-08-2022 12:24

Marcell Jacobs dovrebbe farcela per l’Europeo di Monaco di Baviera, in programma dal 15 al 21 agosto.

Stando a quanto riferito da Gazzetta dello Sport gli ultimi esami hanno dato riscontro positivo e il medico federale Andrea Billi ha dichiarato che “non ha sentito nessun dolore e per noi è tutto ok“.

Ha parlato anche coach Paolo Camossi: “Un ultimo confronto nelle prossime ore, sulla base degli ultimi esami, fra i medici che hanno seguito il suo recupero in questo ore – e poi l’augurio – Che Marcell corra libero per esprimere tutto quello che ha”.

Il velocista, vessato da mesi da diversi problemi fisici da qualche giorno è tornato ad allenarsi in pista dopo la lesione di primo grado al grande adduttore destro contratta ai Mondiali di Eugene. A causa del problema fisico, in Oregon non riuscì nemmeno a competere per le semifinali.

Ora tutto fa credere che lo sprinter possa farcela per l’altro grosso appuntamento dell’anno con le batterie in programma il primo giorno a ferragosto.