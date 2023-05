Marcell Jacobs ancora forfait, salta il Marocco e la sfida con Kerley

Il campione olimpico si deve fermare per una sciatalgia: "Tecnicamente mi sento in forma e pronto a fare una bella stagione all'aperto. La sfida è solo rimandata".

25-05-2023 19:48

Brutte notizie per Marcell Jacobs: il campione olimpico dei 100 e della 4×100, atteso domenica nella seconda tappa della Diamond League a Rabat, ha dato forfait a causa di una sciatalgia. L’atleta azzurro avrebbe dovuto sfidare in Marocco il rivale principale, Fred Kerley, e il loro duello in pista, dopo tante provocazioni sui social, stava facendo crescere l’attesa.

Ora l’appuntamento si sposta a Firenze il 2 giugno. Per Jacobs le cure si svolgeranno in Germania dal professor Mueller-Wolfarth, medico del Bayern Monaco e di Usain Bolt.

L’annuncio del forfait a Sky Sport

Davanti ai microfoni di Sky Sport, l’azzurro ha decretato il forfait e ribadito di sentirsi in una buona condizione di forma, nonostante l’intoppo: “Sono costretto a saltare il debutto sui 100 metri e il primo confronto di quest’anno con Kerley a Rabat, a cui tenevo moltissimo, a causa di un leggero blocco lombo-sacrale che conto di risolvere al più presto”.

In questa stagione, la medaglia d’oro dei 100 metri alle ultime Olimpiadi ha corso gare indoor ma mai ancora all’aperto. Jacobs però resta fiducioso: “Non è un infortunio, è solo il risultato di un falso appoggio, che però mi impedisce di gareggiare in Marocco. Tecnicamente mi sento in forma e pronto a fare una bella stagione all’aperto. La sfida è solo rimandata”.

I tempi di recupero: quando lo rivedremo in pista

Resta tutto da valutare per una situazione che è in divenire. A oggi, il calendario annunciato da Jacobs includevano, oltre alla tappa marocchina, anche la presenza al Golden Gala di Firenze, in calendario il prossimo 2 giugno: anche in quella circostanza, la sfida con il campione del mondo Kerley era già annunciata. Ancora: Jacobs dovrebbe prendere parte all’appuntamento francese del 9 giugno, il meeting di Parigi, anch’esso tappa della Diamond League.

Nonostante gli ottimi propositi e le aspettative – dei tifosi ma anche del campione nei confronti di se stesso – il 2023 è nato con più di una difficoltà, qualche impedimento fisico e un paio di amarezze, come le due sconfitte rimediate da Samuele Ceccarelli agli Assoluti di Ancona e agli Europei di Istanbul.