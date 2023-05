Jacobs vs Kerley la sfida infinita: «Ma io sono in vantaggio»

Sempre più viva la rivalità tra l'azzurro e l'americano Jeff Kerley

10-05-2023 10:27

Marcell Jacobs si prepara all’attesa sfida con Fred Kerley. L’americano da settimane provoca l’azzurro in vista di una loro sfida. A Tokyo l’italiano tagliò il traguardo davanti allo statunitense che freme dalla voglia di sfidarlo.

Botta e risposta tra Jacobs e Kerley

La rivalità è servita. Marcell Jacobs e Fred Kerley ormai sono pronti al confronto in pista. Da ormai diverso tempo va avanti il botta e risposta, tra provocazioni e scherzi. Dalle pagine di Gazzetta dello Sport, il nativo di El Paso spiega: «Mi ha ripetutamente attaccato perché a Tokyo gli ho rovinato la festa e ancora gli brucia. Comunque col meeting di Montecarlo di un mese prima, negli scontri diretti siamo 2-0 per me. Ma le chiacchiere un po’ polemiche non mi dispiacciono. Creano interesse. E poi sappiamo entrambi che l’unica sfida che conta sarà quella dei Mondiali di Budapest di agosto».

Primo confronto al Golen Gala

Intanto, nella giornata di ieri, la Fidal ha ufficializzato il primo confronto in pista tra i due. Prima del Mondiale ci sarà un test al Golden Gala di Firenze del 2 giugno. Per Kerley è un ritorno dopo la vittoria della passata edizione sulla pista dello stadio Olimpico di Roma. In quell’occasione lo statunitense trionfò davanti al pubblico italiano con uno sprint da 9.92 nei 100 metri, poche settimane prima di firmare il primato personale di 9.76 ai campionati Usa e di vincere la medaglia d’oro ai Mondiali in casa a Eugene.

La stagione di Jacobs

Kerley a parte c’è attesa per il debutto dell’azzurro in pista. Non c’è ancora una data precisa e l’italiano non si sbilancia, parla di una organizzazione a blocchi. «Il primo passando anche per il meeting di Parigi, si concluderà con gli Europei a squadre di Chorzow del 23-25 giugno. Il secondo con in mezzo un possibile meeting italiano e quello di Montecarlo, con gli Assoluti di Molfetta del 29-30 luglio. Quindi i mondiali e ciò che verrà dopo»