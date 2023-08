Jacobs cerca il rilancio, a due anni dell’oro olimpico lancia la sfida Mondiale: “Non vedo l’ora”

Marcell Jacobs vuole rivivere l’esperienza del trionfo. Sono passati esattamente due anni dal 1 agosto del 2021, da quando sulla pista di Tokyo in una calda domenica l’Italia viveva una delle sue pagine più belle nella storia dell’atletica alle Olimpiadi. La firma sulla giornata era doppia: prima Gianmarco Tamberio con l’oro nel salto in alto e poi il sogno più grande, con un italiano che trionfa sui 100 metri. Quell’italiano è Marcell Jacobs che ora sogna di rivivere quelle emozioni.

Due anni difficili per Marcell Jacobs che ha dovuto fare i conti con tanti, troppi infortuni. Ma ora che si avvicinano i Mondiali di Budapest, lo sprinter italiano rivela di essere pronto alla sfida e sui social fa capire di puntare in alto nella rassegna iridata.

Dopo le Olimpiadi di Tokyo, Marcell Jacobs è finito sotto le luci dei riflettori. Su si lui, capace di compiere un’impresa storica, sono piovute le attenzioni di tutti. Ma purtroppo sono arrivati anche momenti negativi, a causa di un fisico tanto possente quanto delicato. Gli infortuni hanno minato il suo percorso di avvicinamento a questi Mondiali e ora tocca a lui riuscire a trovare il modo per riaccendere l’entusiasmo dei tanti fan italiani.

Non so quale sarà il risultato. Ma so che sono pronto a dare tutto me stesso, a provarci di nuovo. Sono pronto per la corsa, per riassaporare quelle emozioni indimenticabili. Il mondo mi guarda. E io sono qui, affamato, desideroso di dare il meglio di me, perché correre è quello che amo fare.