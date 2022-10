Atletica, Jacobs replica a Bolt e punta al Mondiale di Budapest

20-10-2022 23:47

Marcell Jacobs è l'”Uomo dell’Anno” dei Gazzetta Sports Awards SeeSicily e il bilancio del 2022, sportivo e non solo, si intreccia con la stagione che ricomincerà a livello Indoor e che culminerà con un altro Mondiale, da vivere stavolta in qualità di protagonista.

Queste le parole dell’atleta gardesano: “E’ stato un anno complicato, che è cominciato nel migliore dei modi e che è finito benissimo. Nel mezzo ci sono state problematiche varie, legate ai molti infortuni, ma tutto insegna e ogni caduta mi porta a rialzarmi più forte di prima. Ho conquistato due delle tre medaglie d’oro che mi ero prefissato e l’anno prossimo c’è un altro Mondiale, Budapest sarà il ‘vero’ obiettivo”.

Il 28enne bicampione olimpico a Tokyo si lascia ormai scivolare addosso le polemiche e replica a Sua Maestà Bolt: “Abbiamo più supporto che critiche, ma è umano focalizzarsi su queste ultime, ho imparato a godermi il tifo e a gareggiare per me e per chi mi tifa, l’energia arriva da là. Difenderò il titolo europeo Indoor a Istanbul. la stagione inizierà così. La gabbia aerodinamica? E’ un’ottima fase di allenamento, ma va praticata quando sei all’apice, in quanto esige intensità. Bolt è stato atleta e a suo modo si sente ancora in ‘concorrenza’ con noi: battere il suo record è complicato, ma sogno in grande come ho fatto con le Olimpiadi.”