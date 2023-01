Atletica, Jacobs scioglie i dubbi: ecco quando il suo esordio

05-01-2023 13:04

Marcell Jacobs si trova al caldo di Dubai dove sta svolgendo l’ultima parte del lavoro prima del debutto nella nuova stagione.

Il campione Olimpico dei 100 metri, prima della stagione all’aperto, darà spazio, come sempre fatto alla parte indoor con gli Europei (Istanbul dal 2 al 5 marzo), dove ha il titolo sui 60 metri da difendere. L’agente delle Fiamme ha sciolto le riserve e deciso quando sarà il suo debutto.

La data da segnare è il 4 febbraio a Lodz, in Polonia, all’Orlen Cup di Lodz, in Polonia. e a confermarlo è stata European Athletics prima e la Fidal dopo. Dopo la stagione al chiuso l’attenzione sarà tutta per l’evento clou dell’anno, i Mondiali di Budapest in programma dal 19 al 27 agosto. Jacobs vuole portare a casa il titolo nei 100 metri, l’unico che gli manca come anche a Tamberi.