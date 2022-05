Atletica, Jacobs vince ma non convince. Camossi: "Non sono preoccupato"

19-05-2022 12:16

Ieri, 18 maggio al Memorial Ottolia di Savona, Marcell Jacobs ha fatto il suo debutto stagionale all’aperto nei 100 metri. La gara che più predilige che l’ha visto sì trionfare ma non convincere a livello tecnico e cronometrico.

Va ricordato come per qualche giorno l’agente delle Fiamme Oro non si sia potuto allenare a causa di problemi gastrointestinali. Non è comunque preoccupato l’ex atleta e allenatore di Jacobs, Paolo Camossi.

A Gazzetta dello Sport, ha detto: “Non sono preoccupato perché sapevo che Marcell non era nelle migliori condizioni, se ne è reso conto e, con due sole zampate, piazzate negli ultimi metri della finale, è riuscito lo stesso a far vedere chi è. Nervosamente ha recuperato quanto successo a Nairobi, muscolarmente resta un po’ addormentato”.

OMNISPORT