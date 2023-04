Atletica, la leggenda Mo Farah ha detto basta

Il campione britannico dopo l'ultima maratona: "La gente oggi mi ha dato così tanto, erano lì sotto la pioggia ad aspettare di vedermi passare e mi veniva da piangere".

25-04-2023 20:55

La leggenda dell’atletica Mo Farah ha corso a Londra l’ultima maratona della sua carriera. Il 40enne nativo di Mogadiscio si è piazzato al nono posto. In seguito ha raccontato alla ‘Bbc’ le sensazioni provate: “Durante la gara ho ricevuto un tale supporto dalla gente, talmente tanti applausi che mi veniva da piangere e ho dovuto sforzarmi per non farlo”.

Il campione britannico ha chiuso la sua carriera in casa: “Volevo assolutamente essere qui, Londra mi ha dato così tanto in questi anni che volevo esserci per ringraziare il pubblico per il suo supporto. Ho dato tutto, il mio corpo non ha risposto come avrei voluto, ma non importa. La gente oggi mi ha dato così tanto, erano lì sotto la pioggia ad aspettare di vedermi passare e mi veniva da piangere. Tutte queste sensazioni mi mancheranno moltissimo”.

La carriera di Mo Farah è pazzesca. Ha vinto in due Olimpiadi, essendosi laureato campione olimpico dei 5000 metri piani e dei 10000 metri piani a Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016. Purtroppo non è riuscito a ottenere il pass per Tokyo.

In carriera è stato anche sei volte campione mondiale (dei 5000 m a Taegu 2011, Mosca 2013 e Pechino 2015 e dei 10000 m a Mosca 2013, Pechino 2015 e Londra 2017). È inoltre il detentore del record mondiale dell’ora con 21 330 m e del record europeo dei 10000 m piani con il tempo di 26’46″57.