Atletica, la lista dei convocati dell'Italia per gli Europei: ben 50 gli azzurri

Spedizione azzurra guidata da Marcell Jacobs, che vorrà riscattarsi dopo le ultime due uscite.

22-02-2023 20:06

Il direttore tecnico della Nazionale Italiana di atletica Antonio La Torre ha diramato la lista degli azzurri che saranno protagonisti agli Europei indor in Turchia di inizio marzo. Sarà la spedizione italiana più numerosa di sempre per una rassegna continentale al coperto: sono infatti ben 50 gli atleti, con 26 uomini e 24 donne.

Il nome azzurro più noto è decisamente quello di Marcell Jacobs, il campione olimpico dei 100 metri a Tokyo 2020 che cercherà di difendere il titolo conquistato due anni fa sui 60 metri, distanza di cui è campione del mondo e primatista europeo. Spiccano ovviamente anche altri nomi come Larissa Iapichino o volti nuovi come Samuele Ceccarelli, che recentemente ha battuto Jacobs.

Italia, la lista di La Torre

UOMINI: Marcell Jacobs (60 metri), Samuele Ceccarelli (60 metri), Roberto Rigali (60 metri), Vladimir Aceti (400 metri), Simone Barontini (800 metri), Catalin Tecuceanu (800 metri), Pietro Arese (1500 metri), Ossama Meslek (1500 metri), Federico Riva (1500 metri), Mattia Padovani (3000 metri), Pietro Riva (3000 metri), Paolo Dal Molin (60 ostacoli), Hassane Fofana (60 ostacoli), Lorenzo Simonelli (60 ostacoli), Cristian Falocchi (salto in alto), Marco Fassinotti (salto in alto), Stefano Sottile (salto in alto), Claudio Stecchi (salto con l’asta), Simone Biasutti (salto triplo), Tobia Bocchi (salto triplo), Emmanuel Ihemeje (salto triplo), Leonardo Fabbri (getto del peso), Nick Ponzio (getto del peso), Zane Weir (getto del peso) e Dario Dester (eptathlon)

DONNE: Anna Bongiorni (60 metri), Gloria Hooper (60 metri), Irene Siragusa (60 metri), Raphaela Lukudo (400 metri/4×400), Alice Mangione (400 metri/4×400), Anna Polinari (400 metri/4×400), Elena Bellò (800 metri), Eloisa Coiro (800 metri), Federica Del Buono (1500 metri), Sintayeuhu Vissa (1500 metri), Ludovica Cavalli (1500 metri/3000 metri), Nadia Battocletti (3000 metri), Micol Majori (3000 metri), Elisa Maria Di Lazzaro (60 ostacoli), Nicla Mosetti (60 ostacoli), Elena Vallortigara (salto in alto), Roberta Bruni (salto con l’asta), Elisa Molinarolo (salto con l’asta), Larissa Iapichino (salto in lungo), Ottavia Cestonaro (salto triplo), Darya Dekach (salto triplo), Ayomide Folorunso (4×400), Eleonora Marchiando (4×400) e Sveva Gerevini (pentathlon)