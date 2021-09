Atletica, La Torre: "Puntiamo agli Europei, per i Mondiali si vedrà"

I vertici della Fidal, hanno confermato nelle ultime ore Il DT Antonio La Torre riconfermato e che rimarrà in carica fino al 31 dicembre 2024.

In un’intervista a Gazzetta dello Sport, ha parlao degli obiettivi azzurri: “I big punteranno sui Mondiali di Eugene, per i quali, ranking alla mano e con cinque staffette ammesse, potremmo arrivare a 80 convocabili. Sarà il caso di portarli tutti? Per molti sarà più opportuno pensare agli Europei di Monaco, dove potremo essere protagonisti assoluti. Non significa rinunciare a Eugene, ma… Penso a una Battocletti: benché tanto cresciuta, in un ambito sfiderebbe rivali tostissime, nell’altro partirebbe da favorita o quasi. Idem Sibilio: nei 400 ostacoli, nel Vecchio Continente, solo Warholm è più forte”.

E poi l’appello ai vertici del CONI: “Se chiederò più risorse dei 5,15 milioni stanziati nel 2021? Non dico di quintuplicarli, ma almeno raddoppiarli”.

OMNISPORT | 29-09-2021 13:07