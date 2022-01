Jacobs già super in allenamento: prima Berlino, poi i Mondiali indoor

22-01-2022 17:02

Il Campione olimpico dei 100 metri e della staffetta 4×100 Marcell Jacobs parteciperà all’ISTAF Tour di Berlino, meeting in programma il prossimo 4 febbraio nella capitale tedesca. Sarà il primo vero ritorno in pista ufficiale per Jacobs, che ha corso la sua ultima gara sei mesi fa quando vinse proprio la staffetta ai Giochi Olimpici di Tokyo.

A Berlino, Jacobs parteciperà ai 60 metri al coperto, la stessa distanza in cui lo scorso anno conquistò il proprio titolo europeo. Questo sarà l’appuntamento di preparazione verso il vero obiettivo di Jacobs in questo 2022, ovvero i Mondiali Indoor, oltre ai Mondiali outdoor di luglio e dagli Europei di agosto.

Fino al prossimo 28 giungo Jacobs resterà a Tenerife, dove al momento si sta allenando. Tra sei giorni tornerà in Italia per l’ultima rifinitura prima di vivere un paio di mesi decisamente affollati di gare. La Gazzetta dello Sport, che sta monitorando i suoi allenamenti, ci aggiorna con alcuni dati davvero interessanti.

Nello specifico, l’allenatore di Marcell Paolo Camossi lo ha cronometrato in una prestazione sui 150 metri e il risultato è stato stupefaciente: meraviglioso 14.91 su questa distanza. La misurazione è stata manuale e non elettronica, quindi qualcosa potrebbe cambiare, ma questo sarebbe il secondo risultato all-time per un italiano sul manuale (primo è Pietro Mennea che nel 1983 fece 14.8). Inoltre, Jacobs ha fatto meglio di quasi tre decimi rispetto al 15.17 siglato elettronicamente da Giovanni Puggioni nel 1997.

OMNISPORT