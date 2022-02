Jacobs non ha rivali sui 60 metri: trionfa anche a Lievin

17-02-2022 22:03

Dopo i successi di Berlino e Lodz, l’oro olimpico sui 100 metri piani a Tokyo 2020 Marcell Jacobs fa 3 su 3 nei 60 metri, dominando anche la prova al meeting di Liévin, in Francia, col buonissimo tempo di 6”50. Ad arrivare secondo a questo giro è Cravont Charleston, che chiude la propria gara con un ottimo 6”52 che però non basta per il metallo più prezioso.

Solita prestazione alla Jacobs, con una partenza un po’ difficoltosa e uno sprint devastante nella seconda parte di gara. La giornata era incominciata per Jacobs con un 6”53 in batteria, con l’italoamericano che si era mantenuto a 4 centesimi dal proprio primato stagionale.

Queste le parole di Jacobs al termine della prova:

“Grazie a tutti per il successo, sono felice di competere a Lievin, la pista è molto buona. Garantisco che sarò qui il prossimo anno“. Ecco, immancabile, la domanda su se la sua vita è cambiata dopo i due ori alle Olimpiadi. La risposta di Marcell è sempre quella:

“Non è cambiato assolutamente niente. Ho lavorato e lavoro duro ogni giorno, voglio continuare a vincere. Il mio obiettivo in questo 2022 è il campionato del Mondo“.

