Atletica, Mei difende Jacobs da chi lo critica

22-12-2022 18:23

Il Presidente della FIDAL Stefano Mei, in occasione dell’ultima puntata del talk di Atletica Tv (la piattaforma federale), ha tracciato un bilancio di fine stagione: “Questo è stato l’anno della conferma. Vedo la determinazione che c’era negli anni ’80. E in più un nuovo orgoglio, un nuovo entusiasmo nel vestire la maglia azzurra. Stiamo rinverdendo quei fasti mettendoci qualcosa in più”.

Mei ha voluto su tutti difendere Jacobs: “A chi mi dice che la sua stagione è andata così così, rispondo che ha vinto i Mondiali indoor con il record europeo nei 60 e poi gli Europei nei 100. Nella vita di un atleta ci sono anche gli infortuni e bisogna saper accettare i momenti negativi”.

Su Tamberi, Mei ha voluto precisare una cosa: “Più che l’oro di Monaco voglio ricordare il quarto posto di Eugene: una gara fantastica. Indimenticabile Elena Vallortigara che riesce finalmente a conquistare una medaglia importante da adulta, senza errori fino a due metri. E Stano che vince l’oro mondiale dopo le Olimpiadi”.

Stefano Mei è ovviamente soddisfatto: “Al di là dei singoli, quello che mi piace è l’abbondanza: più delle medaglie, tutte gradite, abbiamo respirato aria nuova e allargato la base degli atleti di alto livello”, ha concluso il presidente FIDAL.