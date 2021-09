Atletica, si sfidano i compagni di staffetta Tortu - Desalu

Oggi, 5 settembre, tornano in pista i campioni Olimpici della staffetta 4×100 oro a Tokyo 2020.

Alle 18.20 occhi puntati sui 200 metri di Chorzow (in Polonia) e sui 2000 di marcia al femminile a Padova. Lo stadio Slaski ospita il ritorno di Filippo Tortu sui 200 metri dopo oltre due anni, nella sfida con il compagno di staffetta azzurra Fausto Desalu (Fiamme Gialle) con in gara anche il campione olimpico Andre De Grasse (Canada), tre volte sul podio a Tokyo (oro 200, bronzi 100 e 4×100).

Per Tortu c’è la quarta corsia, proprio al fianco di De Grasse (in quinta), Desalu invece ha avuto in dote l’ottava.

OMNISPORT | 05-09-2021 12:16