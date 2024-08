Atletica, Simonelli torna in pista in Diamond League dopo la delusione alle Olimpiadi: obiettivo finale

Una delusione difficile da lasciarsi alle spalle quella delle Olimpiadi per Simonelli, che però vuole provare a rialzarsi già a partire da giovedì in Diamond League, dove va a caccia della finale

Domani giovedì 22 agosto tornerà in pista a Losanna in occasione della tappa di Diamond League Lorenzo Simonelli, che – in un’intervista rilasciata a Sportmediaset – ha parlato della delusione per l’uscita in semifinale alle Olimpiadi e degli obiettivi per il proseguo della stagione, come la finale di Bruxelles in programma tra il 13 e il 14 settembre.

Simonelli sulle Olimpiadi: “Una delusione difficile da smaltire”

Una stagione praticamente perfetta quella di Lorenzo Simonelli, almeno fino alle Olimpiadi, dove – da favorito per una medaglia – è uscito precocemente di scena a causa di un errore in semifinale. Una delusione, quella olimpiaca, che l’atleta azzurro ci metterà un po’ a smaltire e a mettersi alle spalle: “Certamente è una delusione che per essere smaltita ci vorrà un po’ di tempo, sono arrabbiato e deluso, ci tenevo tanto a quell’obiettivo. Comunque non mi sono abbattuto perché questa sconfitta mi aiuterà di sicuro a fare meglio e a non sbagliare in futuro. Sono un po’ una testa calda e fatico ad accettare l’idea di perdere, al punto che nel gruppo con Giorgio Frinolli scherziamo spesso di questo aspetto e abbiamo creato un piccolo aneddoto a riguardo: il nino non perde mai, ma impara”

Un solo, fatale, errore

A togliere la possibilità di medaglia a Simonelli è stato un singolo errore nell’ultimo ostacolo della semifinale. Una semplice sbavatura che però in uno sport come i 110 metri ostacoli può risultare facilmente decisiva: “Non so dire con certezza cosa sia successo, sono arrivato un po’ troppo sotto l’ostacolo e l’ho colpito con Ia seconda gamba, una mancanza di lucidità tecnica, aspetto sul quale ho lavorato molto per questa stagione, ma che forse non riesco ancora a padroneggiarla bene e a mio piacimento”.

L’obietto per la Diamond League

Dopo le Olimpiadi bisogna però guardare anche al futuro, con Simonelli che sarà impegnato già nella giornata di domani giovedì 22 agosto nella tappa di Diamond League in programma a Losanna, dove sarà presente anche il campione olimpico Grant Holloway: “L’obiettivo ora è la finale della Diamond League di Bruxelles. Non sto nella pelle, voglio tornare in pista e sfidare Holloway. Sto bene e sono pronto a riscattarmi”.

Una stagione fantastica al di là della delusione Olimpica

Prima delle Olimpiadi Simonelli aveva ottenuto importantissimi risultati, come l’argento nei Mondiali indoor di Glasgow nei 60m ostacoli e, soprattutto, l’oro agli Europei di Roma nei 110m ostacoli. Risultati che nemmeno Lorenzo si sarebbe aspettato a inizio stagione e che ormai lo rendono uno dei protagonisti più attesi nelle varie competizioni: “Sinceramente se qualcuno venuto dal futuro l’anno scorso mi avesse detto che avrei ottenuto tutti questi risultati quest’anno non ci avrei creduto in termini di tempistiche, ma ci avrei creduto in termini di testardaggine. So quanto posso essere testardo e quanto mi impegno per raggiungere un obiettivo che mi sono messo in testa”.