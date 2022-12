Atletica, Tamberi: "Quando smetto? Dopo un bis olimpico"

27-12-2022 11:42

Gianmarco Tamberi, atleta punto di riferimento del movimento azzurro dell’atletica ha parlato delle prospettive per il futuro e per la nuova stagione in una lunga intervista concessa a Gazzetta dello Sport.

Intanto parla delle condizioni di lavoro dopo il fastidio al bicipite femorale sinistro: «Va Molo meglio. Soprattutto credo di aver risolto un problema al ginocchio della stessa gamba di stacco, che mi trascinavo dalla finale di Diamond League del 7 settembre a Zurigo, quando, dopo la prima a 2.36 mi fermai, perché, scivolando avvertii un dolore. Ho fatto sei risonanze per capirne l’origine, tre con contrasto. Non è emerso nulla. Ho fatto infiltrazioni particolari e dopo tre mesi il male pare sparito».

Proprio per questo, come conferma non farà la stagione Indoor concentrandosi sul fisico e sui Mondiali di Budapest di Agosto 2023. Proprio sulla mancanza del titolo iridato ammette: «Baratterei il titolo di campione del mondo per l’oro degli Europei di Roma e delle Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo potrei persino smettere».