Atletica, Tamberi si sfoga sui social dopo il Covid

02-08-2022 18:16

Proprio ieri, in occasione dell’anniversario dell’oro conquistato a Tokyo un anno fa, Gianmarco Tamberi non ha dato certezze sul suo futuro, annunciando: “L’ultima grande fortuna: sono tornato dall’America positivo al Covid e sono stato una settimana a casa. Ovviamente non mi sono allenato, ho anche avuto tre giorni di febbre alta, ma mi sono negativizzato in fretta e ora, dita incrociate, mi sembra che questo riposo mi abbia fatto bene per il problema al retto femorale che mi ha condizionato in questi mesi. Vediamo. Prima dell’Europeo, dovrei fare altre due gare in Ungheria e a Montecarlo”.

Oggi, sui social, Tamberi si è sfogato aggiornando la sua situazione: “Ciao ragazzi, mi avete sentito poco in questi giorni perché purtroppo tornato dall’America ho avuto l’ennesima sfortuna di questo 2022… il giorno dopo essere atterrato sono risultato positivo al covid e questa volta mi ha messo ko! Ora sono negativo da qualche giorno e ho riiniziato ad allenarmi ma sto facendo una fatica enorme. Tra la tanta stanchezza, la pesantezza alla testa e i dolori muscolari continui, in questo momento mi spaventa l’idea di dover affrontare delle gare tra meno di una settimana…“.

Tamberi prova a essere positivo: “Incrocio le dita e tengo duro, come sempre… ma in questo 2022 sembra veramente non ne voglia andar giusta una! -14 giorni agli europei, forse forse c’è ancora tempo!“.