Atletica, Tortu ancora in gara sui 200

Filippo Tortu torna in gara sui 200.

L’azzurro, come annunciato sui suoi canali social il 18 settembre gareggerà a Nairobi, allo stadio Kasarani che di recente ha ospitato i Mondiali under 20. Ultima gara dell’anno per il campione olimpico della staffetta 4×100 Filippo Tortu, tra le stelle del Kip Keino Classic, l’evento che chiude il circuito Gold del Continental Tour, il secondo per importanza dopo la Wanda Diamond League.

Nuovamente sui 200 dopo aver gareggiato a Chorzow in Polonia, domenica 5 settembre, chiudendo al terzo posto con l’incoraggiante crono di 20.40, dopo oltre due anni di digiuno sulla distanza.

OMNISPORT | 15-09-2021 09:28